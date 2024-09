Il debutto di Amadeus su canale Nove non è cominciato nel migliore dei modi. Il suo programma Chissà chi è ha avuto registrato numeri deludenti per quanto riguarda gli ascolti, in questi pochi giorni dall’inizio della messa in onda. E mentre ci si chiede se il conduttore abbia fatto bene a lasciare la Rai per passare su Discovery, sui social sono spuntati commenti pesanti proprio rivolti ad Amadeus. Molti utenti hanno puntato il dito contro il conduttore criticandolo per aver lasciato la Rai e mettendolo a confronto con Stefano De Martino. L’odio sprigionato sui social è assurdo. (Continua dopo le foto)

Gli ascolti Tv di “Chissà chi è”

Dopo il chiacchieratissimo addio alla Rai, i risultati degli ascolti di Chissà chi è, in onda su canale 9, non sono entusiasmanti. In particolare, la prima puntata, in onda la scorsa domenica 22 settembre 2024, ha ottenuto il 5,2% di share. La seconda ha subito un calo, fermandosi al 3,6%. Mettendo a confronto gli ascolti dell’access prime time di Rai 1 e di canale 9, è evidente che non c’è gara. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino continua a macinare telespettatori attestandosi saldamente oltre il 25%. (Continua dopo le foto)

Cosa ha detto Amadeus su “Affari Tuoi”

Ora in molti si chiedono se Amadeus abbia fatto bene a lasciare la Rai per passare a Discovery. Tra questi, c’è Selvaggia Lucarelli, che da sempre è convinta che la mossa di Amadeus non sia stata vincente. “Ama tu mi dovevi dare retta“, ha scritto riprendendo un suo precedente messaggio. “Retroscena a parte, bisognerà capire se ad Amadeus converrà mollare la Rai. Fazio e Crozza sono due personaggi molto forti con un seguito fedele, Amadeus ha avuto sempre programmi molto forti. La migrazione ha i suoi rischi, vedremo“, aveva scritto. Intanto, il conduttore stesso ha fatto un commento sulla nuova versione di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. “Non ho mai visto nemmeno un minuto di Affari Tuoi. In genere non guardo mai i programmi quando li lascio, come lasciare una fidanzata e guardare come si comporti con il nuovo fidanzato. Non sono in grado di dire come sia il programma, penso bene guardando gli ascolti“, ha detto in un’intervista a Fanpage. Intanto sui social è scoppiata una rivolta: Amadeus è stato preso di mira da commenti impietosi.

