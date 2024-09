Home | “Affari Tuoi”, il padre morto le suggerisce i numeri in sogno: com’è finita per Addolorata

“Affari Tuoi”, suo padre morto le suggerisce i numeri in sogno: cosa accade – Ieri, mercoledì 25 settembre 2024, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. Protagonista della serata Addolorata della Regione Molise. La donna, accompagnata dal fratello Antonio, ha intrattenuto i telespettatori con la sua simpatia: per tutta la durata del gioco la donna ha seguito la strategia che il padre le ha suggerito in sogno. (continua a leggere dopo le foto)

“Sono Addolorata, da Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso. Devo salutare i miei figli Giuseppe e Pasquale, mia mamma, tutta la famiglia e Alberto, il sindaco di Santa Croce”, ha dichiarato in apertura Addolorata, prima di dare il via alla sua partita accompagnata dal fratello Antonio, operaio metalmeccanico, con il pacco numero 11. I primi cinque tiri si sono conclusi con una delusione: via 50 mila, 100 mila e 300 mila euro. “Meglio così. Dopo i rossi, arrivano i blu”, ha dichiarato la concorrente. (continua a leggere dopo le foto)

Addolorata ha poi ricevuto la telefonata dal dottore che le ha offerto 20mila euro. “Rifiuto e vado avanti”, ha detto la concorrente, per poi aggiungere: “Si fa così, andiamo avanti come una valanga che sale”. La partita è andata avanti con l’eliminazione di due cifre blu e una rossa, 30mila euro, e il dottore ha proposto di nuovo la stessa offerta. Addolorata ha deciso però di rifiutare ancora. Dopo aver tolto di mezzo altre cifre irrilevanti, è arrivata la nuova chiamata dal dottore che le ha chiesto: “Che pensi di avere nel tuo pacco?”. “200mila euro, sono sicura”, la replica secca della concorrente.

