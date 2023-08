Wanda Nara, lo sconvolgente annuncio del padre fa venire la pelle d’oca

Wanda Nara avrebbe una malattia contro cui lottare. In questi giorni continua ad arricchirsi di nuovi elementi il mistero sulle condizioni di salute di Wanda Nara. A Buenos Aires parlano di leucemia, senza rispettare le richieste della moglie di Mauro Icardi per il rispetto della sua privacy. Nelle ultime ore Angel Brito, giornalista e amico della manager, ha rivelato di aver saputo dalla sohwgirl in persona della grave malattia che la avrebbe colpita. Brito ha aggiunto che Wanda ne parlerà pubblicamente appena se la sentirà. Queste inaspettate dichiarazioni del giornalista hanno sorpreso e scioccato Andres Nara, il padre di Wanda, il quale, intervistato da Socios del Espactulo, ha rivelato di essere confuso per le recenti decisioni prese dalla figlia. (Continua a leggere dopo la foto)

Wanda Nara malattia, lo sconvolgente annuncio del padre

Andres Nara, il padre di Wanda, interpellato a Socios del Espactulo, ha rivelato di essere confuso per le recenti decisioni prese dalla figlia riguardo la sua malattia. Nel dettaglio, il padre ha commentato le indiscrezioni di Brito circa il fatto che, ad ora, Wanda Nara avrebbe scelto di non sottoporsi ad alcun trattamento. L’uomo ha dichiarao: “Ho visto le dichiarazioni che ha fatto e ho ascoltato le cose che ha detto Angel Brito e la verità è che sono rimasto scioccato. Wanda fa un gioco sui suoi network in cui le chiedono come sta. Lei dice che sta bene e che non si sottoporrà a nessun trattamento, ma dopo tre giorni mi ritrovo tutto questo a colazione ed è qui che mi confondo”. In ogni caso, la manager nei giorni scorsi è tornata in Turchia con un volo privato insieme a Icardi e ai loro figli. Wanda Nara ha deciso insomma di curarsi a Istanbul. “Hanno deciso così”, il lapidario commento del padre, sempre più confuso. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più su di lei

Wanda Nara, classe 1986, è una showgirl argentina. Figlia di Andres Nara e Nora Colosimo, nonché sorella di Zaira Nara, modella e conduttrice televisiva, Wanda Nara ha debuttato sui palchi argentini come showgirl tra il 2005 e il 2006 nella rivista Humor en Custodia. Nella stagione teatrale 2006-2007 ha affiancato il comico Jorge Corona nel programma King Corona. Nel 2007 ha partecipato al talent-show Patinando por un sueño, nel 2009 a El musical de tus sueños e nel 2011 a Bailando por un sueño. Nel 2011 si è trasferita in Italia con l’allora marito Maxi López, quando quest’ultimo si è trasferito nella squadra di calcio del Catania. Nel 2017 ha pubblicato per Mondadori Electa il suo primo libro dal titolo Campione in campo e nella vita, scritto con Paolo Fontanesi. Nel 2018 ha sostituito Melissa Satta come co-presentatrice al fianco di Pierluigi Pardo a Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioc. Poi nel 2020 è stata opinionista della quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Nel 2022 entra a far parte della giuria del nuovo programma argentino ¿Quién es la máscara?, in onda dal 22 settembre.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Wanda Nara si è sposata il 28 maggio 2008 con il calciatore Maxi López, da cui ha avuto tre figli maschi: Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012); la coppia ha divorziato il 6 novembre 2013 dopo essersi accusata vicendevolmente di infedeltà coniugale. Dopo il divorzio, Wanda Nara ha sposato il 27 maggio 2014 il calciatore Mauro Icardi, amico e compagno di squadra di Maxi López alla Sampdoria. Con Icardi, del quale è anche diventata procuratrice sportiva, ha avuto due figlie: Francesca (19 gennaio 2015) e Isabella (27 ottobre 2016).