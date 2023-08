Wanda Nara malattia. La famosa modella e agente ha rivelato in un’intervista qual è stata la reazione di Mauro Icardi e dei figli quando ha scoperto di essere malata. Le sue dichiarazioni sono davvero spiazzati e vi lasceranno a bocca aperta. Wanda sta vivendo un momento molto delicato, ma per fortuna ha accanto a lei la sua famiglia, oltre all’affetto delle persone che le vogliono bene. (Continua…)

Wanda Nara malattia

Nei giorni scorsi, Wanda Nara ha scoperto di avere una grave malattia del sangue. I media argentini parlano di leucemia, ma lei non ha ancora confermato la diagnosi riportata dai giornali. La compagna di Icardi ha rivelato che renderà pubblica la sua malattia, ma non vuole farlo subito. “Lo farà quando è più serena e quando tornerà a Buenos Aires“, avrebbe rivelato Wanda al giornalista De Brito.

Nonostante abbia un medico di fiducia che la segue da oltre quindici anni a Milano, Wanda avrebbe deciso di continuare le cure già iniziate in Argentina. La modella e agente, infatti, sarebbe “molto soddisfatta dei medici che l’hanno curata presso l’istituto in cui è stata rilevata la malattia”. Nel frattempo, Wanda ha svelato anche qual è stata la reazione di Mauro Icardi e dei figli quando ha scoperto tutto. (Continua…)

Wanda Nara malattia: la reazione dei suoi cari

Sempre al giornalista De Brito, Wanda Nara avrebbe svelato qual è stata la reazione di Mauro Icardi e dei figli quando ha scoperto di essere malata. Sarebbe stato un momento molto forte dal punto di vista emotivo, come racconta lei stessa: “Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente. Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato”. Adesso si stanno riprendendo, ma sarebbero ancora sotto choc. (Continua…)

L’accoglienza di Istanbul

Alla fine, però, Mauro Icardi ha deciso di non lasciare il calcio, anzi, ha rinnovato il suo contratto con il Galatasaray, squadra con la quale si è laureato campione di Turchia quest’anno. L’accoglienza riservata dai tifosi della squadra a Mauro Icardi, a Wanda e all’intera famiglia allo stadio Turk Telekom è stata impressionante ed ha fatto il giro del mondo.