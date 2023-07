Wanda Nara, fuori la verità sulla malattia: ecco Cos’ha realmente

Le ultime settimane sono state turbolente per Wanda Nara. Tutto è iniziato con un misterioso post sui social media che ha fatto pensare al peggio. Da quel momento in poi il fatto è diventato virale e lei stessa non è riuscita a contare la notizia della leucemia. Tuttavia, adesso emerge una nuova voce che smentisce questa notizia, suggerendo invece un’altra malattia. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Wanda Nara e la malattia

Wanda Nara, nota influencer e personalità televisiva, ha scosso il mondo dei media e dei fan con un enigmatico post sui social media tre giorni fa. Questa pubblicazione ha lanciato l’allarme sulla sua salute, suggerendo che la causa dei suoi malesseri potesse essere la leucemia, ma non l’ha mai confermato. Da quel momento, la situazione è diventata oggetto di attenzione per i media e il pubblico, ma le spiegazioni sulla sua presunta malattia sono state assai scarse. “Sono già a casa, in attesa di altri esami e sto seguendo le indicazioni dei professionisti che mi seguono. Rimarrà nella mia sfera personale, soprattutto per proteggere i miei figli”, ha scritto Wanda Nara aggiungendo di essere sempre stata trasparente con loro e “questa non sarebbe stata l’eccezione”.

Non sarebbe leucemia ma Mieloma

Tuttavia, le cose hanno preso una svolta inaspettata con la pubblicazione di un articolo sul sito GauchoNews, che ha sollevato dubbi sulla diagnosi di leucemia. Secondo quanto riportato, una nuova indiscrezione suggerisce che la malattia di Wanda Nara potrebbe non essere la leucemia, ma un mieloma. A rivelare questa nuova voce è il giornalista Samuel ‘Chiche’ Gelblung, il quale afferma di aver ottenuto informazioni da fonti molto vicine a Wanda Nara. Secondo Gelblung, la malattia di Wanda sarebbe un “mieloma indolente”, caratterizzato da una crescita lenta e senza sintomi evidenti, tranne un aumento notevole delle piastrine. Queste informazioni derivano da analisi mediche e porterebbero a ulteriori accertamenti riguardanti la sua condizione di salute.

Approfondimenti e fatti rilevanti

La differenza tra leucemia e mieloma è significativa, poiché si tratta di patologie differenti con effetti e trattamenti diversi. La leucemia è una forma di cancro del sangue che colpisce i globuli bianchi, mentre il mieloma è un tipo di cancro delle cellule plasmatiche presenti nel midollo osseo. Entrambe le malattie sono gravi e richiedono un’adeguata gestione e cura.