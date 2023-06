Lo staff del GF Vip già al lavoro per la prossima edizione del reality show che avrà inizio il prossimo settembre. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Pipol Tv un volto storico del programma lascerà lo show. Di chi si tratta? Poche ore dopo l’indiscrezione è diventata notizia: lei stessa ha confermato che non ci sarà nella prossima edizione del GF Vip. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Il noto volto della tv è diventata mamma: il nome scelto è particolare

Leggi anche: “Temptation Island”, lei chiede un confronto: la coppia è già in crisi

Sonia Bruganelli dice addio al “GF Vip”

Sonia Bruganelli non siederà sulla poltrona rossa del reality. Nelle ultime ore, Pipol Tv ha informato che è stata Sonia Bruganelli a lasciare il reality e che, nel rispetto della produzione del GF Vip, ha fatto sapere di non essere disponibile già mesi fa. “Alla fine di questa edizione del GF Vip, vinta da Nikita e avvolta dalle polemiche, Sonia Bruganelli aveva dichiarato a mezzo stampa e social il ‘largo ai giovani’. Nello specifico facendo i nomi di Soleil Stasi e Giulia Salemi. Proprio nei confronti di quest’ultima la Bruganelli aveva fatto il più grande in bocca al lupo, augurandole di prendere il suo posto, sedia che giustamente la giovane Giulia sogna”, si legge. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Flora Canto svela cosa ha fatto con i soldi di “Uomini e donne”

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli, la frecciatina a Maria De Filippi: cos’è successo

Sonia Bruganelli avrebbe avvertito della sua assenza molto prima. “Tutto alla luce del sole, della stampa e dei social – sottolinea Pipol Tv -. E aveva confermato la sua non presenza per il terzo anno al GF Vip , avvertendo i vertici Mediaset, i colleghi del reality e con gli stessi autori ne aveva parlato ben prima della finale. Esattamente un mese prima. Diversi i motivi, su tutti il fatto che Sonia al momento si trova su più produzioni. Una conosciuta ai più: ovvero la nuova e faticosa edizione di Ciao Darwin”. La donna infatti gestisce un’azienda che si occupa dei casting per vari programmi Tv: a questa si appoggiano ad esempio Ciao Darwin ma anche Avanti un altro. (Continua dopo le foto)

La conferma della Bruganelli

Come dice il suo ufficio stampa Sabrina Laganà: “Non ci sono, così voi potete organizzarvi, avendo tutto il tempo possibile”, ha fatto sapere Sonia con grande preavviso. Per essere ancora più limpida, Sonia Bruganelli ha confermato quella che sembrava essere solo un’indiscrezione di Pipol Tv. Ora è ufficiale: la Bruganelli non parteciperà al GF Vip 8.