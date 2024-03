Vasco Rossi, lo straziante annuncio del figlio dopo il lutto in famiglia – Terribile lutto per Vasco Rossi. Il rocker di Zocca ha annunciato sui social la scomparsa di Gabriella Sturani. Fu lei ad ispirare la canzone Gabri, contenuta nell’album “Gli spari sopra”, uscito il 6 febbraio del 1993. A toccare il cuore dei fan non soltanto le parole di Vasco, ma anche quelle del figlio nato dalla relazione tra il cantante e la giovane. Lorenzo, così si chiama, è nato nel 1985, ma è stato riconosciuto da Vasco Rossi soltanto tra il 2003 e il 2004. (continua a leggere dopo le foto)

Vasco Rossi, lo straziante annuncio del figlio dopo il lutto in famiglia

Almeno una volta nella vita vi sarà capitato di ascoltare «Gabri». I fan sapranno a memoria alcune parole come “Con le mie mani tra le gambe diventerai più grande. E non ci sarà più Dio, perché ci sono io! Gabri come sei splendida, Gabri adesso smettila…”. Si tratta di uno dei brani più intimi pubblicati nella lunga carriera della rockstar emiliana. È la dichiarazione d’amore di un uomo adulto, in difficoltà con una ragazza molto più giovane di lui. (continua a leggere dopo le foto)

Morta la “Gabry” della famosa canzone di Vasco Rossi

E la Gabri della canzone omonima se ne è andata via per sempre. A dare l’annuncio è stato proprio Vasco Rossi, che sui social ha scritto: “Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo, tua mamma sarà sempre viva nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte… Ti sono vicino… E ti voglio bene”. Altrettanto struggente la dedica di Lorenzo Rossi, frutto della relazione della rockstar con Gabriella Sturani.

