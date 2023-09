“Addio”: Amadeus, fan in lacrime: arriva la conferma ufficiale – Dopo le meritate vacanze, Amadeus torna al lavoro. Quel che lo attende sarà un anno denso di impegni: il volto di Rai1, in onda tutti i giorni con “Affari Tuoi” o “I Soliti Ignoti”, è pronto a condurre “Arena Suzuk”, ma anche il quinto Sanremo consecutivo. Riflettori accesi su di lui, del resto le aspettative sono altissime. Amadeus, a tal proposito, ha fatto un importante annuncio. (continua a leggere dopo le foto)

Sanremo 2024, arriva la conferma ufficiale di Amadeus: fan disperati

Per la quinta volta Amadeus si troverà a condurre il Festival di Sanremo. Il presentatore però ha precisato che si tratterà dell’ultima volta: “Sono onorato di essere vicino a due giganti, inimitabili, della tv (Baudo e Mik Bongiorno, ndr). Ma questo è il mio ultimo Sanremo, mai mi sognerei di fare il sesto di seguito”, ha dichiarato il conduttore in un’intervista rilasciata al «Corriere della Sera». (continua a leggere dopo le foto)

Qualche anticipazione sul festival

È presto pensare a Sanremo 2024, ma qualche certezza c’è. I cantanti nella seconda e nella terza serata si presenteranno a vicenda: “Non so se è un’idea geniale ma sinceramente non ho pensato ai costi anche perché ogni anno non ho speso un centesimo in più rispetto al budget di Sanremo, a fronte di un introito pubblicitario che è aumentato di anno in anno. Confermo che nella prima serata ci saranno tutti i cantanti sul palco, una novità rispetto ai miei precedenti Festival. Poi mercoledì e giovedì si divideranno e chi non canta farà il presentatore. Decideremo gli abbinamenti attraverso un sorteggio che faremo in sala stampa la mattina stessa, con ampolla e bussolotti“, ha spiegato Amadeus. “Sarà la nostra Champions League”, ha detto sorridendo. (continua a leggere dopo le foto)

Sanremo 2024, Amadeus dice di no alla sesta conduzione

Ci sarà Fiorello? “Lo conosciamo Ciuri. Figuriamoci se sa qualcosa a settembre, considerando che anche la settimana prima del Festival può inventarsi qualcosa per stupire… Fiorello è un amico fraterno e non può esserci Sanremo senza la sua presenza, poi come questo accadrà è sempre una sorpresa. Lui sa avere idee geniali ma non me le anticipa mai, perché gli piace vedere il mio stupore. Io comunque tengo sempre una camera libera di fronte alla mia, può venirmi a svegliare quando vuole”, ha replicato Amadeus. Sul finale qualche considerazione sul caso Fedez-Rosa Chemical: “Non voglio ritornare sul passato, io invito al Festival chi penso abbia una bella canzone da proporre, non faccio un esame o dei colloqui preliminari, non chiedo la tessera elettorale. Ognuno è libero di comportarsi come vuole, assumendosi ovviamente le proprie responsabilità. Poi in cinque ore di diretta è normale che non si possa prevedere tutto”.