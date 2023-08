Vasco Rossi si trova attualmente in Puglia. Il cantante sta trascorrendo le sue vacanze estive a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Tra un bagno e l’altro nelle acqua cristalline del Salento, Vasco Rossi ha pubblicato un video su TikTok che molti hanno trovato di cattivo gusto. Oltre ai tanti commenti da parte degli utenti, ha parlato anche un esperto che ha sconsigliato a Vasco di incitare questi atteggiamenti. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Uomini e Donne”, impazzisce il gossip su Brando: cos’hanno scoperto

Leggi anche: Silvia Toffanin, finalmente una notizia che tutti stavamo aspettando

Vasco Rossi gioca con una medusa: il video scatena la bufera

Vasco ha pubblicato un video su TikTok nel quale “gioca” con una medusa. Il cantante, intento a fare il bagno, incontra ad un certo punto una medusa e l’ha ripresa in un video pubblicato sui social. Di sottofondo nel filmato ha scelto la sua canzone “Una splendida giornata” e ha, poi, scritto: “Palleggiare una medusa”. Il video è diventato virale sui social ma non è piaciuto a tutti. In particolare l’esperto esploratore e fotografo marino, Alberto Luca Recchi ha criticato il comportamento del cantante. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Re Carlo, spunta l’inquietante profezia del “Nostradamus vivente”

Leggi anche: Manila Nazzaro e Stefano Oradei, l’importante decisione dopo pochi mesi

La critica dell’esperto a Vasco Rossi

Quindi Alberto Luca Recchi ha commentato duramente il video TikTok di Vasco Rossi. “Ti suggerisco di non palleggiarci più, perché gli animali del mare bisogna evitare di toccarli, per il bene loro e per il bene nostro – ha scritto l’esperto sotto il video di Vasco Rossi -. Sdoganare le meduse e mostrare che se si toccano non succede nulla non va bene, neanche per una vita spericolata (la faccio anch’io) perché c’è medusa e medusa, come c’è felino e felino. Solo che il gatto dalla tigre lo riconosciamo tutti, le meduse non le riconoscono tutti e qualcuno potrebbe seguire il tuo esempio e “palleggiare” con la medusa sbagliata”, la sua osservazione. L’esemplare che appare nel video di Vasco Rossi non è pericoloso in quanto non urticante. Tuttavia non è facile capire quali animali sono pericolosi e quali no, quindi l’esperto in generale, ha suggerito di stare alla larga dalle meduse. Poi ha raccontato un aneddoto personale: una volta una medusa gli salvò la vita. (Continua dopo le foto)

Durante un’escursione alle Bahamas fu proprio una medusa a salvare Recchi. “Ero in immersione e quando sono risalito la mia barca era stata spinta via dalla corrente. Ero bruciato dal sole, semi svenuto, disidratato. Sapevo che potevo essere carne da mangiare. Quando ero totalmente disidratato, dopo circa 7 ore che ero naufrago in mare, ho visto una medusa vicino a me, l’ho presa, l’ho asciugata, l’ho succhiata e poi l’ho mangiata. Sì, è vero, ho fatto peggio di te che ci hai solo palleggiato, io l’ho proprio mangiata. Devo la vita ad una medusa”, ha spiegato l’esperto.