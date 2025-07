Pronostico Portogallo-Italia: statistiche e analisi Europei

Il prossimo appuntamento degli Europei Femminili vede protagonista la sfida tra Portogallo e Italia, in programma allo Stade de Genève alle 21:00. Questa gara rappresenta già un bivio cruciale nel percorso delle due nazionali, in particolare dopo esordi molto differenti che hanno segnato l’avvio della competizione. L’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio femminile si concentra ora sulle potenzialità e sulle prospettive di qualificazione delle due squadre.

Le statistiche sorridono all’Italia: precedenti e stato di forma

La partita tra Portogallo e Italia si presenta con dati e statistiche a favore delle azzurre. Analizzando i risultati più recenti:

L'Italia ha vinto 3 delle ultime 4 partite giocate, mostrando solidità difensiva con una sola rete subita.

ha vinto 3 delle ultime 4 partite giocate, mostrando solidità difensiva con una sola rete subita. Il Portogallo , invece, viene da una striscia negativa di 6 partite senza vittorie, con 5 sconfitte e un solo pareggio, ottenuto contro la Nigeria in amichevole.

Nei sei precedenti tra le due nazionali, l'Italia ha sempre prevalso, con 4 incontri terminati in "no gol" e 3 in "over".

Nel debutto degli Europei, le azzurre hanno superato il Belgio di misura, mentre le portoghesi hanno subito una pesante sconfitta per 5-0 contro la Spagna. Il cammino delle lusitane verso il torneo è stato caratterizzato da spareggi vinti su Azerbaigian e Repubblica Ceca, ma in seguito sono arrivate le difficoltà in Nations League, culminate con la retrocessione.

Le probabili formazioni vedono il Portogallo schierato con il 3-5-2: Teixeira Pereira; Diana Gomes, Costa, Fatima Pinto; Borges, Jacinto, Norton, Tatiana Pinto, Amado; Jessica Silva, Diana Silva. La Italia risponde con Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giuliano, Severini, Boattin; Cantore, Girelli.

L’ultimo confronto diretto risale al 4 marzo 2020, con una vittoria dell’Italia per 2-1.

In conclusione, la sfida tra Portogallo e Italia si preannuncia decisiva per il futuro delle due nazionali agli Europei Femminili. Le statistiche e i precedenti sorridono alle azzurre, che sembrano avere tutte le carte in regola per proseguire il loro cammino. Le quote attualmente proposte vedono l’Italia favorita a 1.70, il pareggio a 3.75 e il Portogallo a 5.00. Le opzioni “no gol” e “under 2.5” sono rispettivamente quotate a 1.95 e 1.93.

