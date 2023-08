Lo scorso giovedì, 24 agosto, è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e donne. I tronisti sono tre: Brando, Cristian e Manuela Carriero, ex Temptation Island. Ci vorrà qualche settimana per vedere la puntata in diretta Tv e già sono tanti i gossip che riguardano i protagonisti. In particolare ha fatto scalpore una notizia che riguarda Brando. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha raccolto diverse segnalazioni curiose su di lui. (Continua dopo le foto)

“Uomini e Donne”, il segreto del tronista Brando

Secondo alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano, Brando avrebbe già una ragazza di nome Alice. “Sono scioccata, era fidanzato fino a ieri”, ha scritto qualcuno all’esperta di gossip. Nel profilo dei due c’erano anche delle foto che li ritraevano insieme, cancellate proprio quando Brando è entrato nel programma. La stessa presunta fidanzata è intervenuta sui social, spiegando la situazione. (Continua dopo le foto)

Le parole della presunta fidanzata

Alice ha spiegato di aver convissuto con Brando, ma di non essere sua fidanzata ma una semplice amica molto intima. “Ci tengo a precisare e chiarire la situazione. Io e Brando abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto di amicizia, niente di più. Condividere un alloggio e convivere per motivi di lavoro non significa essere fidanzati”, ha raccontato la ragazza. Nonostante ciò, molti utenti non sono convinti. “Noi nei vari locali non vedevamo motivi di lavoro”, ha commentato qualcuno. “Sono amici, ma cancella tutte le foto, compresa l’ultima vacanza”, ha scritto qualcun altro. (Continua dopo le foto)

Chi è Brando

Nella clip di presentazione, Brando ha raccontato qualcosa su di sé. “Mi chiamo Brando, ho 22 anni e vivo a Treviso. Nella vita ho fatto di tutto: dal cameriere all’aiuto cuoco, al maestro di scii al calciatore. Amo la vita dinamica e adrenalinica e non so vivere senza sport. Vivo in una famiglia di artisti: mia zia è stata un’attrice e i miei nonni due direttori d’orchestra”. Brando ha spiegato di essere rimasto ferito dalla decisione dei suoi genitori di separarsi, quando lui aveva 10 anni. Ora è pronto per un nuovo capitolo della sua vita. “Sono coccolone, affidabile e determinato: so cosa voglio e cosa non voglio. Da questa esperienza cerco un rapporto onesto”, ha rivelato.