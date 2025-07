Pronostico Seattle Sounders-Columbus Crew: statistiche e quote

Il campionato MLS entra nel vivo con la sfida tra Seattle Sounders e Columbus Crew, in calendario domenica alle 23:00 (ora italiana). Questo match rappresenta un importante crocevia sia per la formazione della Emerald City, chiamata a confermare il recente rilancio dopo settimane difficili, sia per gli ospiti, reduci da una striscia positiva che ha rilanciato le ambizioni in classifica della squadra allenata da Wilfried Nancy. Analizziamo le principali statistiche e le quote proposte dai bookmaker per comprendere meglio l’andamento e le possibili chiavi del confronto.

Statistiche e andamento recente dei Seattle Sounders

I Seattle Sounders hanno finalmente interrotto una serie negativa di cinque sconfitte consecutive tra Mondiale per Club e MLS, superando Austin per 2-0 nell’ultima giornata. Tra i protagonisti del successo figurano Jesus Ferreira e Musovski, che hanno firmato i gol decisivi. Tuttavia, la squadra di Brian Schmetzer ha dovuto fare i conti con l’espulsione di Baker-Whiting, episodio che potrebbe influire sulle scelte di formazione per la prossima partita.

Il percorso in Mondiale per Club non è stato memorabile per i Sounders, eliminati dopo tre sconfitte, ma senza subire goleade contro avversari di calibro come Botafogo, Atletico Madrid e PSG. In MLS, la vittoria recente ha permesso ai padroni di casa di rilanciarsi al quinto posto nella Western Conference con 29 punti, pienamente in corsa per i playoff.

Sounders imbattuti contro Columbus nelle ultime quattro sfide casalinghe.

imbattuti contro nelle ultime quattro sfide casalinghe. Columbus Crew quarto a Est, a tre punti dalla vetta.

quarto a Est, a tre punti dalla vetta. La squadra ospite non vince fuori casa da quattro gare (due sconfitte di fila).

Squadra Punti Posizione Conference Seattle Sounders 29 5° Ovest Columbus Crew – 4° Est

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Apple TV, con abbonamento mensile disponibile dopo una settimana di prova gratuita.

In conclusione, il match tra Seattle Sounders e Columbus Crew si preannuncia equilibrato, con i padroni di casa favoriti a evitare la sconfitta, grazie anche all'imbattibilità interna contro i Crew nelle ultime stagioni. Le quote principali: "1X" a 1.25 su Goldbet e Lottomatica, il segno "Gol" a 1.60 sugli stessi operatori. Valutare le offerte di benvenuto può risultare vantaggioso per i nuovi utenti.