“Uomini e Donne”, spunta il nome della nuova tronista: un grande ritorno

Uomini e donne si incontrano e si corteggiano alla ricerca dell’anima gemella. Il pubblico in studio è chiamato a partecipare alle vicende amorose dei concorrenti con commenti e consigli. Sono queste le caratteristiche alla base del programma di Canale 5, Uomini e Donne, condotto tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì da Maria De Filippi. In questi giorni è saltata fuori un’indiscrezione su chi molto presto potrebbe diventare una nuova tronista dello show. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Uomini e Donne”, colpo di scena su Ida Platano: dove l’hanno beccata

Leggi anche: Ida Platano lascia “Uomini e Donne”? La tronista rompe il silenzio

Leggi anche: “Uomini e Donne”, la famosa del programma è incinta: la gioia dopo il dolore

Leggi anche: “Uomini e Donne”, colpo di scena clamoroso su Ida e il cavaliere

“Uomini e Donne”, Valery Coda nuova tronista? L’indiscrezione

In queste ore è saltata fuori una nuova indiscrezione su chi potrebbe essere la nuova tronista di Uomini e Donne. Per lei si tratterebbe di un ritorno nel dating show di Maria De Filippi in quanto ha già ricoperto il ruolo di corteggiatrice. Dopo essere stata eliminata, ora vorrebbe ricandidarsi come tronista e provare anche questa nuova esperienza. Valery Coda, ex corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni in merito al suo percorso all’interno del programma, ma anche in relazione al suo futuro. La giovane, poi, è intervenuta anche su di una faccenda che, ultimamente, ha generato particolare sgomento, ovvero, le accuse che ha mosso contro la sua ex rivale Marika.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”