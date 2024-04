Il percorso di Ida Platano a “Uomini e Donne” sembra aver preso una brutta piega. La tronista si è concentrata su due corteggiatori, Mario e Pierpaolo. Nel corso delle ultime settimane, però, sono arrivate molte segnalazioni su Mario e Ida pare sia rimasta scossa. Ida ha così rotto il silenzio e il suo messaggio pubblicato sui social ha il sapore di un addio. (Continua…)

Ida Platano lascia “Uomini e Donne”?

Il percorso di Ida Platano a “Uomini e Donne” è sempre stato poco fortunato. Come dama del trono over ha conosciuto Riccardo, i due sono usciti insieme, ma la loro storia d’amore ha vissuto alti e bassi fino alla separazione definitiva. In seguito, Ida ha conosciuto Alessandro, ma anche in questo caso è stata poco fortunata. Maria De Filippi ha quindi deciso di regalarle il posto di tronista, ma per il momento non è ancora arrivata una scelta, anzi, Ida potrebbe lasciare il programma senza aver scelto l’uomo della sua vita. Le sue parole, pubblicate sui social nelle ultime ore, hanno il sapore di un addio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)