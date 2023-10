Ufficiale: la Salernitana esonera Sousa, al suo posto Inzaghi

Era nell’aria e oggi è arrivata l’ufficialità: la Salernitana ha esonerato Paulo Sousa. Al suo posto chiamato Pippo Inzaghi, che firmerà fino a fine stagione con opzione di rinnovo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Paulo Sousa durante Salernitana-Torino. (Photo by Matteo Ciambelli / DeFodi Images via Getty Images)

Dopo otto giornata di Serie A e solamente tre punti conquistati, il presidente della Salernitana Iervolino ha deciso di esonerare Paulo Sousa. Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità; il tecnico portoghese non sarà presente nemmeno a Torino questa sera, dove era tra gli invitati per l’evento dei 100 anni della famiglia Agnelli alla Juventus. L’ultima sconfitta contro il Monza è stata pagata cara: Sousa saluta Salerno senza aver centrato una vittoria in questo avvio di stagione.

Fuori Sousa, dentro Inzaghi

Il nuovo allenatore della Salernitana sarà Pippo Inzaghi. Nella giornata di ieri c’è stato l’incontro decisivo a Milano tra il presidente del club e l’ex attaccante rossonero: al termine del colloquio Iervolino si è definitivamente convinto a puntare su di lui.

Firmerà un contratto fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Inzaghi è reduce da una particolare stagione in Serie B con la Reggina, terminata al settimo posto nonostante la penalizzazione ricevuta. A Superpippo andrà il compito di risollevare le sorti del club campano, attualmente penultimo in classifica.