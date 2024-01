Tragico incidente in porsche: chi perde la vita nello schianto

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. Nella giornata di ieri 15 Gennaio 2024 è avvenuto un nuovo incidente sulle strade italiane. Vediamo nel dettaglio dove e chi è la vittima. (Continua a leggere dopo la foto)

Incidente a Naz-Sciaves, morto un 19enne: i fatti

Un tragico incidente è avvenuto ieri mattina, 15 Gennaio 2024 a Naz-Sciaves, sulla statale della Pusteria, a pochi chilometri dalla confluenza della 49 bis sulla strada 12 del Brennero. L’incidente è costato la vita a un ragazzo di 19 anni. Si chiamava Simon Innerbichler ed era originario di San Giovanni in Val Aurina, in provincia di Bolzano. Come riportato da The social post, il giovane è morto in ospedale a causa dei gravissimi traumi riportati. L’incidente ha coinvolto una 500 e una Porsche di proprietà di una famiglia bresciana. Per ragioni in via di accertamento, la Fiat 500, guidata dalla fidanzata del 19enne, è finita contro la Porsche Macan di una famiglia di Brescia, sulla quale viaggiavano tre persone. L’impatto frontale è stato violento e il quadro clinico del giovane è apparso subito molto critico. La ragazza di 19 anni che era con lui se l’è cavata con ferite di media entità. Feriti, ma non gravemente, anche i tre occupanti della macchina contro cui si era schiantata la macchina di Innerbichler. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche informazione in più sul luogo dello scontro

Naz-Sciaves è un comune italiano di 3 393 abitanti della provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige. È sito su un altopiano d’alta quota. Fa parte della comunità comprensoriale Valle Isarco (Bezirksgemeinschaft Eisacktal). Nel territorio comunale c’è un’ampia produzione di mele. È il primo comune d’Italia a usufruire di internet attraverso la rete elettrica, che sfrutta la tecnologia PLC – Powerline Communication e la rete di distribuzione elettrica dell’Azienda Servizi Municipalizzati di Bressanone. Il Paese è diviso in due frazioni: Aica, un piccolo centro abitato, posto vicino al forte di Fortezza e Fiumes, una piccola frazione del comune di Naz-Sciaves, e conta circa 800 abitanti ed è posta sulla sommità di un altopiano