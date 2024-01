Tragico incidente ferroviario: una donna di circa 60 anni è stata investita da un treno ed è morta. L’incidente sarebbe avvenuto oggi. La vittima è stata travolta da un treno Intercity notte. Le cause sono ancora in via di accertamento. La tragedia si è verificata poco dopo le nove. Nonostante i soccorsi siano stati abbastanza tempestivi, per la donna non c’è stato nulla da fare. (Continua…)

Donna travolta da un treno

Una donna di 60 anni è stata travolta un treno Intercity notte per cause ancora da accertare. Quando sono giunti i soccorsi, pare che la donna fosse ancora in vita. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, però, per lei non c’è stato nulla da fare. È deceduta sul posto. Sono in corso le indagini per stabilire le cause, ma, stando ai primi accertamenti, si sarebbe trattato di un suicidio. La donna si sarebbe tolta la vita, lanciandosi sotto al treno in corsa. (Continua…)

Dov’è successo

L’incidente ferroviario si è verificato alla stazione di Chivasso, sulla linea ‘convenzionale‘ Torino-Milano. La vittima è stata travolta da un Intercity notte proveniente da Salerno sul binario 2. La tragedia si è verificata poco dopo le 9. La donna è deceduta sul posto dopo lunghi tentativi di rianimazione. Stando ai primi accertamenti della polizia si sarebbe trattato di un caso di suicidio. (Continua…)

Disagi per la circolazione

L’incidente ovviamente ha causato disagi alla circolazione. Il binario 3 è tornato operativo solo alle 10:45 a seguito del nullaosta della polizia ferroviaria. Sul traffico regionale per Milano si registrano cancellazioni e allungamenti dei tempi di viaggio, addirittura fino ad un’ora e mezza. Nell’interruzione sono stati coinvolti i treni delle linee Milano-Torino convenzionale, Chivasso-Ivrea e Torino-Casale-Valenza. I binari 1 e 2 ancora chiusi per consentire alle autorità di effettuare tutti gli accertamenti del caso.