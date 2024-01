Bambino di 9 anni precipita dalla seggiovia: le sue condizioni

Tragico incidente sulle piste da sci: un bambino di 9 anni è precipitato da una seggiovia. L’incidente si è verificato ieri, domenica 14 gennaio, intorno all’ora di pranzo. Il bambino è precipitato sulla strada sottostante. Fortunatamente il piccolo non ha perso conoscenza ed è stato trasportato immediatamente in ospedale. (Continua…)

Bambino precipita dalla seggiovia

Drammatico incidente avvenuto ieri sulle piste da sci a Gallio, sull’altopiano di Asiago. Un bambino, durante una lezione di sci, è precipitato dalla seggiovia. Nonostante tutti i tentativi per bloccarlo, il piccolo è caduto rovinosamente sulla strada. Per sua fortuna, però, non è precipitato nella zona boschiva. Il piccolo non ha perso immediatamente conoscenza ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove sarà tenuto sotto osservazione ancora per un po’. (Continua…)

La dinamica

Le forze dell’ordine, che sono intervenute immediatamente sul posto, stanno conducendo indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Stando alle prime indiscrezioni, però, sembrerebbe che il bambino, durante una lezione di sci, sia salito sulla seggiovia con un adulto. Improvvisamente, per circostanze ancora da chiarire, il piccolo avrebbe iniziato a scivolare dal sedile. Gli addetti alle piste, accortisi di quello che stava succedendo, hanno immediatamente fermato la seggiovia e l’hanno fatta tornare indietro per evitare la caduta nella zona boschiva, altamente pericolosa a causa delle numerose rocce. Il bambino è precipitato sull’asfalto della strada sottostante. (Continua…)

Quali sono le sue condizioni

Dopo la caduta, il bambino per fortuna non ha perso conoscenza ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Il piccolo, infatti, pare abbia riportato gravi traumi al bacino e al femore, anche se non era in pericolo di vita. Il bambino è arrivato in codice rosso all’ospedale di Asiago, dove i medici l’hanno immediatamente operato. L’intervento chirurgico è andato a buon fine e il padre del bambino lo ha raggiunto in ospedale poco dopo. Adesso inizierà il lento recupero.