Tragico incidente frontale, invade l'altra corsia e si schianta con un'auto – Un grave incidente stradale ha scosso il pomeriggio di domenica 13 aprile 2025 lungo la strada comunale del Campo d'Aviazione, coinvolgendo due veicoli e tre persone.

Tragico incidente a Fano: ragazza invade l’altra corsia e si schianta con un’auto

Incidente stradale alle 15.20, lungo la strada comunale Campo D'Aviazione a Fano. Intorno alle 15.20, una giovane di 26 anni di Mondavio, al volante di una Opel Corsa diretta verso il mare, ha invaso la corsia opposta. L'incidente è avvenuto vicino alla nuova piscina, lungo un rettilineo, dove l'auto della ragazza si è scontrata frontalmente con una Dacia Sandero proveniente dalla direzione opposta.

Incidente a Fano: frontale con tre feriti, grave una ragazza

Nella Dacia viaggiavano un 62enne di San Lorenzo in Campo e una 67enne, entrambi feriti. I soccorsi del 118 sono intervenuti rapidamente. La giovane, in condizioni critiche, è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona e ricoverata in codice rosso. Anche la passeggera della Dacia ha riportato ferite gravi ed è stata ricoverata all’ospedale di Fano con lo stesso codice di emergenza. Il conducente ha riportato ferite meno gravi.

