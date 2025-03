Tragedia mentre va a una festa, Davide muore a soli 19 anni: come è successo

Tragedia mentre va a una festa: Davide Leoni muore a soli 19 anni. Come è successo – Doveva essere una serata come tante. Tre ragazzi erano diretti a una festa di compleanno, ma il viaggio si è interrotto sulla strada statale 609 Carpinetana, all’altezza di Maenza al km 40.300 sui Monti Lepini in provincia di Latina. La Ford Fiesta su cui viaggiavano si è ribaltata dopo essere uscita di strada, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine. A perdere la vita il 19enne Davide Leoni, che era alla guida della vettura. Di seguito tutti i dettagli sul drammatico incidente. (continua a leggere dopo le foto)

Tragedia mentre va a una festa, Davide Leoni muore a soli 19 anni: come è successo

Aveva solo 19 anni, Davide Leoni, ragazzo di Priverno rimasto coinvolto ieri sera in un incidente sulla SS 609 Carpinetana al km 40.300, nel territorio di Maenza, in provincia di Latina. Vano ogni tentativo di rianimarlo da parte degli operatori del 118 arrivati sul posto. Il ragazzo purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto prima di essere portato in ospedale. (continua a leggere dopo le foto)

Davide Leoni muore a 19 anni in un incidente: stava andando ad una festa

Davide Leoni ha perso la vita. Il ragazzo è stato sbalzato fuori dalla macchina, ad una decina di metri di distanza e l’impatto con l’asfalto probabilmente si è rivelato fatale: è morto prima di arrivare al nosocomio più vicino. In macchina con la vittima c’erano altri due ragazzi: un 15enne, che è stato prontamente soccorso e trasferito all’ospedale a Latina; e un terzo giovane, anche lui di 15 anni, che non ha riportato fortunatamente nessuna conseguenza particolare.

