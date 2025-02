Papa Francesco, finalmente la notizia che tutti stavamo aspettando

Papa Francesco si trova in ospedale dallo scorso 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale. A 14 giorni dal suo ricovero, è arrivata al notizia che tutti stavamo aspettando. Nell’ultimo bollettino serale, i medici del Gemelli hanno aggiornato ancora sulle condizioni di salute del Pontefice. Come sta Papa Francesco? (Continua dopo le foto)

Come sta Papa Francesco: migliorano le sue condizioni di salute a 14 giorni dal ricovero

Le condizioni di salute non sono più critiche. Per il secondo giorno consecutivo "non si utilizza il concetto di criticità" nel bollettino che "descrive un ulteriore miglioramento", le voci dal Vaticano. L'ossigenazione è "più leggera", perché il Pontefice ha alternato i naselli ad alto flusso con la ventimask, una sorta di mascherina di ossigeno. Si tratta di "una soluzione più leggera rispetto all'ossigeno ad alti flussi". Nonostante il miglioramento, i medici "si riservino la prognosi". Ciò significa che il Papa non è in condizioni critiche ma comunque c'è preoccupazione. "In considerazione della complessità del quadro clinico, sono necessari ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi", si legge sul bollettino serale.

Papa Francesco, come trascorre le giornate in ospedale

"Mattina dedicata alla fisioterapia respiratoria alternandola al riposo e nel pomeriggio preghiera nella Cappellina dell'appartamento privato al decimo piano", si legge. Il Papa però, così come anche nei giorni scorsi, non rinuncia ai suoi impegni. Anche ieri infatti "si è dedicato alle attività lavorative". Al momento non si sa quando il Santo Padre starà in ospedale. "È ovvio che il desiderio del Papa è quello di affacciarsi, per salutare i fedeli. Attendiamo di vedere cosa succederà domenica", fanno sapere dal Vaticano. Intanto c'è chi parla delle dimissioni di Papa Francesco.

