Pietro Orlandi, l’appello disperato a Papa Francesco: cosa succede

Le precarie condizioni di salute di Papa Francesco stanno preoccupando tutti. Bergoglio è ricoverato da giorni all'ospedale Gemelli di Roma e Pietro Orlandi ha detto la sua sul Pontefice e sul caso che ha segnato tutta la sua vita: la sparizione della sorella Emanuela, che risale al 22 giugno 1983. Cosa ha detto Pietro Orlandi su Papa Francesco?

La scomparsa di Emanuela Orlandi

Emanuela Orlandi è scomparsa da quasi 42 anni dal Vaticano. Aveva 15 anni quando è sparita senza lasciare alcuna traccia. Da sempre, il fratello Pietro combatte per scoprire la verità: cos'è successo ad Emanuela? L'uomo è convinto che il Vaticano sappia qualcosa che non vuole rivelare al momento intero e che c'entri con la sparizione di Emanuela in quel caldo pomeriggio d'estate il 22 giugno 1983.

Il caso Emanuela Orlandi

Il Vaticano, la Procura di Roma e la Commissione d’inchiesta sono i fronti che, per la prima volta, stanno lavorando contemporaneamente per risolvere il caso della 15enne cittadina vaticana scomparsa negli anni ’80. L’inchiesta nella Santa Sede è stata aperta e voluta da Papa Francesco subito dopo la morte di Benedetto XVI. Dopo due anni di indagini però, non si è ancora arrivati ad alcuna conclusione. Cosa ha detto Pietro Orlandi ora che il Papa è malato?

