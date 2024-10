Totti e Marialuisa Jacobelli, ecco quando si sarebbero conosciuti: si scopre tutto

Totti e Marialuisa Jacobelli, quando si sarebbero conosciuti: si scopre tutto – Francesco Totti è stato paparazzato in compagnia della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli in un hotel romano. Dalle fotografie sul settimanale “Gente” in edicola oggi, giovedì 24 ottobre 2024, si lascia intendere che tra i due ci sia una relazione. A confermarlo le parole della giovane, che in un’intervista telefonica non ha smentito la liason con l’ex capitano della Roma. (continua a leggere dopo le foto)

Sulla copertina di «Gente» spicca la domanda: “Totti ci ricasca?”. Si tratta di un chiaro riferimento a quanto successo in passato con la sua ex moglie Ilary Blasi. Nelle ultime ore, il noto ex paparazzo Fabrizio Corona ha dichiarato che Francesco Totti avrebbe tradito la sua attuale compagna Noemi Bocchi e non una volta sola. Al magazine Marialuisa Jacobelli ha parlato della presunta relazione con l’ex calciatore: “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente”. Quando le è stata posta una domanda diretta riguardo al possibile flirt con Francesco Totti, lei ha risposto semplicemente: “Sì”. (continua a leggere dopo le foto)

Le foto hanno scatenato la curiosità degli Italiani, che si chiedono, tra le tante cose, da quanto tempo vada avanti la chiacchierata liason tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli. A tal proposito scrive qualcosa si interessante il sito “Leggo”: “Su questo presunto flirt si sa ancora molto poco, ma spulciando il web è possibile rintracciare un contatto diretto fra i due risalente addirittura a 7 mesi fa: Marialuisa Jacobelli, infatti, intervistò Totti per Sportmediaset, testata per cui lavora”.

