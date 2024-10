“XFactor”, Lunaspina viene eliminata ed è subito bufera: cos’è successo

Gossip. “XFactor” sta vivendo un periodo di grande successo, merito anche della nuova giuria composta da Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Achille Lauro e Jake La Furia, la quale continua a conquistare il pubblico puntata dopo puntata. Anche la conduzione di Giorgia si sta rivelando all’altezza, non facendo rimpiangere Francesca Michielin. Nella puntata di ieri sera, giovedì 3 ottobre 2024, un episodio ha sollevato una notevole polemica online. Andiamo a scoprire i dettagli di quanto accaduto. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, chiesta l’espulsione per Lorenzo: il gesto che fa infuriare il pubblico (VIDEO)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Lorenzo confessa il suo piano nella notte: “Cosa farò”

“Xfactor”, il percorso di Lunaspina

La decisione di Jake La Furia ha sollevato polemiche sui social, in particolare per l’eliminazione di Lunaspina durante i Bootcamp. La cantante ha espresso il suo disappunto attraverso alcuni messaggi su TikTok. Lunaspina aveva inizialmente conquistato il pubblico durante le audizioni di “XFactor”, presentandosi in modo originale e condividendo il suo amore per gli animali. Le aspettative erano basse riguardo alla sua esibizione, ma la cantante ha sorpreso tutti con una performance eccezionale, guadagnandosi un posto per i Bootcamp.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva