Tommaso Zorzi d’urgenza al pronto soccorso: cosa gli è successo – Tommaso Zorzi ha fatto preoccupare i suoi tantissimi followers. Il giovane influencer su Instagram li aveva avvisati di un problema di salute e nelle scorse ore sono arrivati gli ultimi aggiornamenti. L’ex vincitore del “GF Vip” è finito in ospedale: troppo forte il dolore. Ecco cosa gli è successo e come sta. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Aurora Ramazzotti e Goffredo, il lieto annuncio di lei manda i fan in delirio

Leggi anche: Elodie si spoglia e scoppia la polemica: la replica della cantante

Tommaso Zorzi d’urgenza al Pronto Soccorso: cosa gli è successo

Tommaso Zorzi ha messo in allarme fan. L’influencer ha confidato ai suoi follower su Instagram di un problema avuto alla gamba. In questi giorni, tra allenamenti e camminate tra Roma e Bologna, il ragazzo ha spesso mostrato del fastidio alla gamba destra, forse a seguito di un incidente durante la Milano Fashion Week. Il giovane non è sceso troppo nei dettagli: non è chiaro cosa sia successo. Forse una caduta per via della pioggia? Fatto sta che Tommaso Zorzi è finito nelle scorse ore al Pronto Soccorso: l’ha detto lui stesso ai suoi affezionati fan. Il dolore alla gamba e il gonfiore erano insopportabili. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Belen rompe il silenzio sulle indiscrezioni choc sulla sua salute

Leggi anche: “Reazione a catena”, tensione durante la diretta: la concorrente fa preoccupare tutti

Tommaso Zorzi al Pronto Soccorso per sospetta trombosi

Tommaso Zorzi si è diretto al Pronto Soccorso preoccupatissimo e provato. Sono stati momenti di apprensione per lui: il gonfiore alla sua gamba appariva come “sospetta trombosi”. A rivelarlo è stato proprio lo stesso influencer che nelle sue Instagram stories ha spiegato di essere arrivato in ospedale per farsi controllare la parte del corpo che gli faceva tanto male. «Sono entrato come sospetta trombosi, la serenità ve la lascio solo immaginare. Mi hanno dimesso poco fa. Non è trombosi, ma un’infezione. Dovrò prendere l’antibiotico», ha dichiarato il giovane, rassicurando tutti. A seguire la foto scattata al Pronto soccorso accompagnata dalla didascalia: «La gamba era così», mostrando il gonfiore con cui si è presentato al nosocomio. (continua a leggere dopo le foto)

La carriera in breve: chi è il giovane influencer

Tommaso Zorzi ha debuttato in tv nel 2016 partecipando a Riccanza su MTV e nel giro di un paio d’anni si è fatto notare per il suo stile di vita eccentrico e il suo carisma in Dance Dance Dance e Pechino Express. Nel 2020 ha vinto il Grande Fratello Vip e nel 2021 è diventato opinionista de L’Isola dei Famosi. Spesso lo si è visto ospite al “Maurizio Costanzo Show”. Nel 2022 è stato il conduttore di due nuovi programmi: Questa è Casa Mia e Tailor Made – Chi ha la stoffa?, entrambi su Real Time.