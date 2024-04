“The Voice Senior”, ecco chi ha vinto questa edizione: “Un fenomeno”

The Voice Senior è un programma televisivo italiano di genere talent show, in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta dello spin-off di The Voice of Italy, andato in onda su Rai 2 dal 2013 al 2019. Va in onda dallo studio 2000 del Centro di produzione Rai di via Mecenate a Milano ed è condotto da Antonella Clerici. I giudici sono: Gigi D’Alessio, Loredana Berté, Clementino e Arisa. Ieri sera, 5 Aprile 2024, è andata in onda la finale di The Voice Senior, scopriamo insieme chi ha vinto. (Continua a leggere dopo le foto)

“The Voice Senior”, Diana Puddu vince la finale del talent

Diana Puddu, 60 anni, è la vincitrice di The Voice Senior 2024. In quattro sono arrivati a giocarsi la vittoria finale: Sonia Zanzi (team Clementino), Mario Rosini (team Arisa), Diana Puddu (team Gigi D’Alessio), Luca Minnelli (Gigi D’Alessio). Ma la casalinga sarda ha vinto i talent con il 45.06 % delle preferenze, battendo gli altri tre Superfinalisti. Gigi D’Alessio ha detto: “Lei è un fenomeno, l’emblema di The Voice Senior. Ha una voce straordinaria e stupenda”. Diana Puddu, 60 anni, è una casalinga di Quartu Sant’Elena, provincia di Cagliari. Autodidatta e appassionata di musica fin da bambina, non aveva mai cantato in pubblico fuori dalla sua terra d’origine: “Ho portato in questo talent la mia famiglia, tutti gli amici del mercato, il mare e il profumo della mia bellissima Sardegna. Non mi manca più niente”.

