The Voice Senior è un programma televisivo italiano di genere talent show, in onda in prima serata ogni venerdì su Rai 1. Si tratta dello spin-off di The Voice of Italy, andato in onda su Rai 2 dal 2013 al 2019. Va in onda dallo studio 2000 del Centro di produzione Rai di via Mecenate a Milano. In questa nuova edizione del programma 2024 alla guida dello show c'è sempre Antonella Clerici, la quele è affiancata da una super giuria: Loredana Berté, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa. Nel corso della puntata di ieri, 8 Marzo 2024, sul palco di The Voice Senior è salito anche un famoso ballerino.

“The Voice”, Brian Bullard sale sul palco: stupore in studio

Sul palco di The Voice Senior ieri sera, 8 Marzo 2024, si è presentato un famoso ballerino, che però segretamente ha sempre avuto la passione per il canto. Danzatore, coreografo, insegnante, Brian Bullard è arrivato in Italia nel 1983 ed ha subito iniziato a lavorare a Fantastico 4, ma poi la sua lunga carriera televisiva è continuata con: Festivalbar, Il grande Bluff, Il Guastafeste, Unomania, La sai l’ultima?, Passaparola, Superstar Tour, Scherzi a parte, Reality Circus e Quelli che il calcio. Molti ricordano il 70enne per il sodalizio artistico con Garrison Rochelle, i due per anni sono stati inseparabili e hanno lavorato a lungo insieme. Il famoso artista è stato riconosciuto immediatamente da uno dei quattro giudici.

