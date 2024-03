Preoccupazione per Paola Perego, che nel corso della puntata di ieri, domenica 3 marzo 2024, della trasmissione Citofonare Rai 2, ha lasciato lo studio a causa di un malore. Ci ha pensato Simona Ventura a prendere le redini del programma spiegando cosa fosse successo alla collega. Poi Paola Perego ha scritto su Instagram un messaggio per i suoi followers sull’accaduto. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, il gesto di Grecia gela gli altri concorrenti

Leggi anche: “The Voice Senior”, nessuno dei giudici si gira per Luigino: poi il colpo di scena

“Citofonare Rai2”, Paola Perego abbandona lo studio per un malore

La trasmissione ha avuto inizio, come da copione, con entrambe le conduttrici. Ad un certo punto però, Paola Perego è uscita di scena e non è più tornata in studio. Nel corso della giornata di ieri, la Perego avrebbe dovuto intervenire anche a Domenica In, ma non è riuscita ad esserci. È stata Simona Ventura a dare spiegazioni al pubblico sull’assenza improvvisa della collega. “Paola non si è sentita bene, niente di grave, un male di stagione. È dovuta andare a casa”, ha dichiarato. La puntata è poi proseguita regolarmente, condotta dalla Ventura. Poi la stessa presentatrice è tornata sui social per rassicurare i fan. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Cristina Buccino in ospedale, fan preoccupatissimi: come sta

Leggi anche: “Uomini e Donne”, Barbara abbandona lo studio: c’entra Ernesto

Simona NIENTE DI GRAVE UN MALE DI STAGIONE È ANDATA A CASA LA SALUTIAMO E LA ABBRACCIAMO NATURALMENTE #citofonarerai2 #SimonaVentura pic.twitter.com/lyQiSJ5Qhe — Simona Ventura out of context (@simonaooc) March 3, 2024

Paola Perego, il messaggio sui social

La conduttrice ha poi voluto lasciare un messaggio ai suoi fan per spiegare le ragioni della sua assenza e rassicurare tutti. “Purtroppo sono stata poco bene, quindi non potrò proseguire la diretta che invece andrà avanti con la mia socia Simona Ventura. Non potrò nemmeno essere in Radio oggi. Ci tengo a tranquillizzare tutti che non è nulla di grave. Mi rimetto in forma e ci vediamo domenica prossima”, ha scritto sul proprio profilo Instagram. In molti infatti si sono preoccupati per lei, visto che soltanto due settimane fa, la conduttrice era stata ospite di Verissimo, dove aveva parlato del tumore. (Continua dopo le foto)

Il tumore

Paola Perego si è recentemente sottoposta a un intervento di nefrectomia parziale per la rimozione di un tumore al rene. Ne aveva parlato durante la puntata del 18 febbraio 2024, di Verissimo. “Sono reduce da un cancro, non è stato facile. Ora sto bene”, aveva rivelato insistendo poi sull’importanza della prevenzione. Poi la conduttrice si è soffermata anche su un altro problema di salute che ha dovuto affrontare da giovane: gli attacchi di panico. “Gli attacchi di panico erano invalidanti. Di aver fatto uso di psicofarmaci l’ho ammesso dopo, una volta che ne sono uscita, non mentre li prendevo. Sono riuscita ad andare avanti solo con quelli e con la psicoterapia, altrimenti non ce l’avrei fatta. Andavo a lavorare sotto effetto di farmaci, poi stavo a casa ad aspettare il prossimo attacco. Uscire di casa, aumentava la paura”, ha spiegato.