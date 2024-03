Home | Cristina Buccino in ospedale, fan preoccupatissimi: come sta

Cristina Buccino finisce in ospedale: la modella ha subito un delicato intervento. È stata lei stessa a raccontarlo sui social, pubblicando tra le stories di Instagram una foto dal letto di ospedale. La Buccino ha anche aggiornato i fan in merito alle sue condizioni di salute dopo l’operazione. (Continua…)

Chi è Cristina Buccino

Cristina Buccino è una famosa modella. La sua prima apparizione televisiva è stata nel programma “Tutto per Tutto” su Rai 1. Ha raggiunto l’apice del successo grazie al quiz televisivo “L’Eredità”, dove per due anni ha vestito i panni di professoressa. In seguito passa a Mediaset, dove arriva in finale a “Veline” e poi partecipa come naufraga alla decima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Una delle sue ultime apparizioni televisive è stata a “Grand Hotel Chiambretti”. (Continua…)

Cristina Buccino in ospedale

Cristina Buccino è finita in ospedale in seguito ad un problema alla schiena. La modella, infatti, aveva un’ernia molto dolorosa che addirittura ostruiva il nervo sciatico e le impediva di camminare bene. È stata lei stessa a raccontarlo sui social, dove è molto seguita. La Buccino, dunque, ha dovuto ricorrere ad un intervento abbastanza delicato, ma per fortuna è andato tutto bene. Sempre sui social, Cristina ha aggiornato i suoi fan in merito alle sue condizioni di salute. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)