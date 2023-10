Dopo lo scandalo calcioscommesse, Fabrizio Corona è pronto per aprire una nuova falla nel calcio mondiale. L’ex re dei paparazzi sarebbe pronto a vuotare il sacco sui calciatori gay. “Ho una fonte ben introdotta“, avrebbe detto il noto personaggio televisivo. Il mondo del pallone trema di fronte a Corona. (Continua…)

Leggi anche: “Domenica In”, la frase choc di Fabrizio Corona: Mara Venier sconvolta

Leggi anche: Fabrizio Corona, la confessione intima gela gli italiani

Fabrizio Corona e lo scandalo del calcioscommesse

Fabrizio Corona è un fiume in piena. L’ex re dei paparazzi sta facendo luce sull’intrigato mondo del calcioscommesse. Dopo Calciopoli, il mondo del pallone trema di fronte alle dichiarazioni di Corona. Al momento sono quattro i calciatori nominati dall’ex re dei paparazzi: Fagioli, Zaniolo, Tonali e Zalewski. Corona, però, rincara la dose e annuncia: “Sono oltre 50 i calciatori coinvolti. Abbiamo in mano molti altri nomi di calciatori legati a questa vicenda, anche di Serie B e C . La fonte che mi passa queste notizie è italiana e ha fatto 12 anni di galera. La polizia non sarebbe mai andata a Coverciano se io non avessi pubblicato i nomi”. (Continua…)

Leggi anche: Fabrizio Corona disperato, cosa ha rivelato sul figlio Carlos

Leggi anche: Fabrizio Corona in moto con una bionda: poi l’incredibile scoop

Fabrizio Corona, l’annuncio sui calciatori gay

Non solo calcioscommesse, Fabrizio Corona è pronto a fare luce anche sui calciatori gay. Su Dillinger News, infatti, l’ex re dei paparazzi ha annunciato che presto parlerà anche di tutti i calciatori omosessuali, spiegando perchè non hanno ancora fatto coming out. Già in passato, Corona pubblicò su Telegram una foto di Cristina Buccino, nota modella, in compagnia di Lucas Hernandez, calciatore attualmente in forza al PSG. Insieme a loro c’era anche un altro calciatore, compagno di squadra di Hernandez al Bayern Monaco, secondo Corona non etero. (Continua…)

Le dichiarazioni di Corona

In merito alle esclusive sui calciatori gay, Corona ha dichiarato: “Ho deciso di muovermi nel retro mondo del calcio per svelare le tante storture che vi si nascondono. Non solo scommesse, ma c’è ben altro. Parleremo presto, per esempio, di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo.[…] Queste informazioni mi arrivano da una persona ben introdotta nel mondo del calcio e fanno parte di un dossier che è stato raccolto nel tempo”.