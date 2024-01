Jovanotti, otto ore di intervento in ospedale: le condizioni del cantante

Lorenzo Jovanotti aveva avuto un brutto incidente in bici lo scorso 15 luglio, mentre era in vacanza a Santo Domingo, che gli aveva procurato la frattura di clavicola e femore. Ieri il cantante è stato sottoposto ad un intervento in ospedale durato otto ore, per riallineare e ricostruire il femore. Con un post su Instagram Jovanotti ha aggiornato i fan sulle sue condizioni. Ecco come sta adesso e cosa gli aspetta.

L’intervento di otto ore

Lorenzo Jovanotti ha pubblicato una foto dall’Humanitas di Rozzano, spiegando di essere stato operato per ricostruire il femore che, non era stato allineato correttamente dopo l’operazione a Santo Domingo e quindi “non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente“. A sei mesi di distanza dalla caduta l’artista è tornato in ospedale per sottoporsi a un nuovo intervento, durato otto ore. Con un post Instagram Jova ha parlato dell’operazione appena svolta e cosa gli aspetta d’ora in poi: “Da oggi un passo alla volta torno da voi. Riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni. Un abbraccio“. Un ringraziamento anche all’ospedale e al personale medico che lo hanno assistito. (continua dopo la foto)

I messaggi di affetto

Al post social di Jovanotti non sono mancati i messaggi di affetto dei fan e dei colleghi: da Cesare Cremonini “Vai Lore! Ti aspettiamo” a Fiorello “Vai Siglista!!!! Domani ti salutiamo in puntata!!!“. Messaggi di affetto anche da parte di Emma Marrone, Lillo, Laura Pausini e Gianni Morandi. Spicca, infine, il commento di supporto da parte dell’account social di Che Tempo Che Fa, la trasmissione su Nove condotta da Fabio Fazio.