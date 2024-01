Caterina Balivo perde le staffe a “La Volta Buona”: cos’è successo

Come ogni giorno, intorno alle 14, l’appuntamento è su Rai 1 con La Volta Buona. Il talk pomeridiano condotto da Caterina Balivo accoglie sul suo divanetto diversi ospiti, dai personaggi dello spettacolo ai volti meno noti e ascolta le loro storie di vita. Ieri 16 gennaio, una parte della puntata è stata dedicata a Sanremo, insieme a Francesca Alotta, Chiara Galiazzo e Donatella Milano; successivamente, ha intervistato una delle coppie del momento, ovvero Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. I due ragazzi si sono conosciuti durante Ballando con le Stelle e alla Balivo hanno raccontato come prosegue la loro relazione lontano dalle telecamere. Tuttavia, poco prima di iniziare l’intervista qualcosa è andato storto.

La coppia di Ballando

Ieri 16 gennaio, a La Volta Buona ospiti Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. La coppia ha fatto sognare nello show di Milly Carlucci e dopo aver concluso l’esperienza a Ballando, classificandosi al terzo posto, la storia tra i due continua anche lontano dalle telecamere. La coppia ha infatti raccontato alla Balivo le prime settimane vissute fuori dagli studi televisivi. Lucrezia raggiunge spesso il suo Lorenzo a Budapest, città dove lui abita insieme alla famiglia e la relazione tra i due prosegue a gonfie vele. Lorenzo ha anche raccontato di piccoli screzi avvenuti durante le prove dei balli. “In realtà in quei tre mesi abbiamo litigato tante volte, dal lunedì al venerdì, perché a me non andavano bene le coreografie” “Però dobbiamo dire che abbiamo sempre litigato per lavoro. Da quando siamo usciti non è ancora successo” ha voluto specificare la ballerina veneta. Poco prima dell’intervista però, un piccolo problemino tecnico si è verificato in studio. D’altronde il programma è in diretta e può capitare. (continua dopo la foto)

Caterina Balivo perde le staffe

Può succedere qualche imprevisto ogni tanto: dai collegamenti in ritardo, a servizi che non partono, sta nella bravura del conduttore far si che questi “errori tecnici” non vengano percepiti. Lo sa bene Caterina, abituata a condurre programmi in diretta. Nel corso della puntata di ieri, mentre dava in benvenuto a Lorenzo e Lucrezia, che sono entrati in studio sulle note del brano “Rossofuoco” di Mida, la musica di sottofondo ha continuato a suonare a volume alto, impedendo alla conduttrice e ai suoi ospiti di andare avanti con la trasmissione. Da lì, si è creato un momento d’imbarazzo durato diversi secondi, in cui Caterina ha aspettato impazientemente lo stacco della musica. Ad un certo punto, la conduttrice si è particolarmente infastidita, esclamando: “Torniamo a fare televisione e non radio?“.

Ma non è finita qui, Caterina aveva richiesto una clip particolare riguardo il primo bacio di Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, ma dalla regia, hanno mandato in onda il video sbagliato. Momento risolto immediatamente dalla conduttrice che ha preso in mano le redini della situazione, senza mostrare, tuttavia, un velo di fastidio per questi piccoli errori tecnici.Il bello della diretta!