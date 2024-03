Home | “The Voice”, scelti i concorrenti per la finalissima: ecco chi è la favorita del programma

Si è conclusa la semifinale di “The Voice Senior 2024“. Nell’ultima puntata i giudici hanno chiuso il gruppo di concorrenti che avranno accesso alla finalissima. Tra loro sembra già essersi delineata una favorita. Vediamo di chi si tratta.

La semifinale di “The Voice”: cos’è successo in puntata

Nella puntata di venerdì 22 marzo di “The Voice” in onda su Rai1 non sono mancati i colpi di scena. Antonella Clerici ha accompagnato la conduzione di questa semifinale e i coach Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino hanno concluso le selezioni dei concorrenti da mandare alla finalissima. Dei 24 talenti in gara si ne potevano salvare solo la metà e i coach si sono dovuti confrontare con scelte difficilissime.

La difficile scelta dei coach

Nel corso della semifinale, ognuno dei coach di “The Voice” ha valutato l’esibizione dei propri 6 pupilli e alla fine ha potuto scegliere solo 3 talenti da inserire nel proprio team e da portare in finale. La puntata si è svolta così: ogni coach ha dovuto esaminare due manche: nella prima sono stati selezionati due cantanti, mentre nella seconda solo uno. Ecco le “voci” che sono state mandate avanti nella gara e accederanno alla finalissima.

