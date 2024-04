“The Voice”, pesante stoccata di Gigi D’Alessio in finale: cosa è successo

Ieri sera, 5 Aprile 2024, è andata in onda la finale di The Voice Senior. Diana Puddu, 60 anni, ha vinto il programma, superando al televoto gli altri tre finalisti: Sonia Zanzi (team Clementino), Mario Rosini (team Arisa), e Luca Minnelli (Gigi D’Alessio). Diversi sono stati i colpi di scena durante la diretta. Infatti, la finale di The Voice Senior è iniziata col botto. (Continua a leggere dopo le foto)

La finale di The Voice Senior 2024 è iniziata col botto. Antonella Clerici ha salutato il pubblico e ha spiegato ai telespettatori il meccanismo per eleggere il vincitore: “Sarete voi da casa a decidere chi far vincere, sarà il televoto a far trionfare uno dei concorrenti di The Voice Senior“. Pochi istanti dopo Gigi D’Alessio ha preso la parola ed ha lanciato una bella stoccata: “Antonella, ricorda anche che qui non c’è la sala stampa, quindi i voti del pubblico valgono. La giuria è proprio il popolo che vota, quindi vota con i cuore“. La frecciatina del cantante non è passata inosservata. Il cantante sicuramente si riferiva a quanto accaduto durante l’ultimo Festival di Sanremo 2024 e alle polemiche sul televoto legato a Geolier.

