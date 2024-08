Terribile schianto tra 4 auto, morti e feriti: tutti giovanissimi

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. Un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquillità della notte. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente stradale a Latina: due morti e tre feriti gravi

Un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquillità della notte a Latina. Come riportato da The social post, quattro auto sono rimaste coinvolte in uno scontro fatale avvenuto intorno alla mezzanotte in strada Acque Alte, nei pressi della rotonda di borgo Piave, alle porte della città. Il tragico bilancio è di due morti e tre feriti. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia stradale di Aprilia, una Toyota Ch-r con a bordo cinque giovani, che viaggiava in direzione di borgo Podgora, ha centrato una minicar che usciva da strada Acqua Bianca. L’impatto ha coinvolto una Nissan Qashqai, che procedeva nella stessa direzione, e una Lancia Ypsilon, che ha colpito un palo della luce.

