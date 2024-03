Terribile incidente in Italia: l’auto prende fuoco, poi la tragedia – Tragedia in provincia di Cagliari. Un uomo è morto carbonizzato, probabilmente mentre tentava di mettersi in salvo dopo che la sua auto è andata distrutta dalle fiamme. L’ipotesi verosimile è che la vittima fosse rimasta coinvolta in precedenza in un incidente. Di seguito tutti i dettagli… (continua a leggere dopo le foto)

Drammatico incidente a Cagliari, dove una persona è stata trovata senza vita nella sua auto in fiamme. Morto carbonizzato forse mentre cercava di mettersi in salvo dopo che la sua macchina è andata distrutta dalle fiamme, con ogni probabilità in seguito a un sinistro. I soccorritori, come scrive l’«Ansa», l’hanno trovato questa mattina, sabato 30 marzo 2024, intorno alle 6 al lato della strada provinciale 20, una bretella che dalla Nuova Orientale sarda porta a Solanas, una località balneare della costa sud est del Cagliaritano. (continua a leggere dopo le foto)

Incidente a Cagliari: un uomo è morto carbonizzato nell’auto

Sul luogo del rinvenimento dell’auto è intervenuta anche un’ambulanza del 118. Purtroppo però i medici sono arrivati sul posto quando per l’uomo non c’era più niente da fare. L’auto potrebbe essere uscita fuori strada senza il coinvolgimento di altre vetture. Le fiamme avrebbero avvolto con il conducente intrappolato a bordo. Le indagini su quanto accaduto sono in corso.

