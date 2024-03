Terribile incidente in Italia: Flixbus si schianta, il bilancio è drammatico

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. Paura e sgomento per quanto accaduto nella notte sull’A1, dov’è avvenuto un terribile incidente: Flixbus si schianta, il bilancio è drammatico. (Continua a leggere dopo la foto)

Incidente sull’A1, Flixbus si schianta: un morto e 6 feriti

Un terribile incidente stradale si è verificato sull’autostrada in Italia. Questo notte, 25 Marzo 2024, si è verificato un sinistro che ha coinvolto un pullman Flixbus in A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al chilometro 174 in direzione sud. Come riportato da Leggo un passeggero di 19 anni è morto. La Polizia stradale è ancora sul posto con i soccorsi, i medici del 118 e Vigili del Fuoco. È successo intorno alle 3 ed è stato organizzato un trasporto per le altre persone fino ad un’area di servizio dove poi arriva un bus sostitutivo. Non è ancora chiara la dinamica dello schianto. Si sono formate lunghe code e il traffico è in pieno tilt.

