Terremoto in Italia, trema tutto all’alba: gli aggiornamenti

In seguito ai movimenti delle placche, o zolle, in cui è suddivisa la crosta terrestre, si sviluppano forti spinte, che inducono un accumulo di sforzi e di energia in profondità. Le rocce soggette a piccoli sforzi si deformano in modo elastico. Quando gli sforzi in profondità superano il limite di resistenza della roccia, si verifica un rapido scorrimento delle parti di roccia a contatto lungo superfici di rottura e si libera l’energia accumulata sotto forma di onde sismiche: è il terremoto. All’alba di oggi, 10 Aprile 2024, l’Italia è tornata a tremare. (Continua a leggere dopo le foto)

Terremoto tra Reggio Emilia e Parma: scossa di magnitudo 3

Alle 6.20 della mattina di oggi, mercoledì 10 Aprile 2024, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3 tra le province di Reggio Emilia e Parma. Secondo i dati riportati dall’Ingv, come riportato da Fanpage, il sisma ha avuto ipocentro a 24 chilometri di profondità ed epicentro 7 chilometri a nordest del comune di Vetto, in provincia di Reggio Emilia. Secondo quanto si apprende, al momento non si segnalano danni a persone o cose. Negli ultimi mesi la Regione è stata interessata da diversi altri episodi. Ad esempio, circa due mesi fa, invece, una scossa di magnitudo 4.2 era stata registrata sempre con epicentro a Calestano e avvertita distintamente dalla popolazione.

