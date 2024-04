Terremoto di magnitudo 4,5: trema anche il sud Italia

La Terra torna a tremare. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata ieri alle 23:59 (ora italiana). Il sisma è stato avvertito anche nel nostro paese, in particolare nel Sud Italia. La scossa ha avuto ipocentro a 29 chilometri di profondità. (Continua…)

Scossa di terremoto avvertita anche nel Sud Italia

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata avvertita anche nel Sud Italia. Il sisma ha avuto ipocentro a 29 chilometri di profondità. Nonostante la scossa sia stata abbastanza intensa, al momento per fortuna non si registrano danni a cose o persone. Le autorità in queste ore stanno monitorando la situazione nei centri più vicini all’evento sismico. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)