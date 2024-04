Terremoto in Italia oggi, sciame sismico nella notte

Il terremoto è una vibrazione o assestamento della crosta terrestre, provocato dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. Tale spostamento è generato dalle forze di natura tettonica che agiscono costantemente all’interno della crosta terrestre provocando una lenta deformazione fino al raggiungimento del carico di rottura con conseguente liberazione di energia elastica in una zona interna della Terra detta ipocentro, tipicamente localizzato in corrispondenza di fratture preesistenti della crosta dette faglie. A partire dalla frattura creatasi, una serie di onde elastiche, dette onde sismiche, si propagano in tutte le direzioni dall’ipocentro, dando vita al fenomeno osservato in superficie con il luogo della superficie terrestre posto sulla verticale dell’ipocentro, detto epicentro, che è generalmente quello più interessato dal fenomeno. La branca della geofisica che studia questi fenomeni è la sismologia. In queste ore è stato registrato uno sciame sismico in una regione italiana. (Continua a leggere dopo le foto)

Terremoto a Napoli oggi, sciame sismico nella notte

Terremoto a Napoli oggi, sciame sismico nella notte: ecco che cosa è avvenuto di preciso. Come riportato da Leggo, tornano a tremare i Campi Flegrei. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato due eventi tellurici nel corso della notte a distanza di un minuto l’uno dall’altro. Il primo alle 4 di magnitudo 1.4 con epicentro nella Solfatara a una profondità di 2,5 chilometri il secondo alle 4.01 di magnitudo 2 con epicentro in via Vigne a una profondità di 2,9 chilometri. La gente ha dichiarato di aver sentito un boato e successivamente un tremore. I due terremoti sono stati avvertiti nella zona alta della città di Pozzuoli ma anche ad Agnano, Arco Felice, nella zona dei Pisani e a Monterusciello.

