Scossa di terremoto nel Friuli, paura tra la popolazione

Terremoto in Friuli-Venezia-Giulia: gli abitanti della regione si sono fortemente allarmati dopo aver avvertito una forte scossa. L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha prontamente fornito i dati sull'entità dell'evento.

La terra trema: paura tra gli abitanti

Un nuovo terremoto è stato registrato nella giornata del 5 aprile in Friuli Venezia Giulia. Il sisma è stato segnalato nel primissimo pomeriggio alle ore14:28 e stando a quanto rilevato ha avuto come epicentro Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone. La scossa è stata però avvertita anche nei comuni limitrofi generando una forte preoccupazione tra gli abitanti. L'Osservatorio nazionale dei terremoti ha rivelato che l'epicentro si trova ad una profondità di 5 chilometri e che la sua magnitudo registrata è di 3.4 sulla scala Richter.

Terremoto del 1976 in Friuli – Archivio Luce

Friuli, gli eventi sismici della zona

La zona interessata dalla scossa avvertita oggi, 5 aprile, non è nuova a sciami sismici. Negli ultimi anni sono stati diversi gli eventi, di piccola o grande intensità, ricollegabili alle fratture della faglie sotterranee. Ricordiamo di seguito alcuni dei principali terremoti che hanno colpito la regione Friuli-Venezia Giulia negli ultimi 100 anni:

Terremoto del Friuli del 1976: Questo è stato uno dei terremoti più devastanti nella storia recente dell’Italia. Si è verificato il 6 maggio 1976 con una magnitudo di 6.5. Ha causato gravi danni e la perdita di centinaia di vite umane.

Terremoto del Friuli del 1930: Si è verificato il 15 giugno 1930 con una magnitudo di 6.4. Anche se meno distruttivo del terremoto del 1976, ha comunque causato danni significativi in diverse aree della regione.

Terremoto del Friuli del 1963: Si è verificato il 6 maggio 1963 con una magnitudo di 5.9. Anche se meno potente degli altri due terremoti menzionati, ha comunque causato danni e alcune vittime.

Ma vediamo ora le conseguenze della scossa registrata nella giornata di oggi.

