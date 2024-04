Poste Italiane S.p.A. è un’impresa pubblica che si occupa di servizi postali, bancari (tramite il Patrimonio BancoPosta), finanziari e di telecomunicazione, di telematica pubblica e di operazioni di riscossione e pagamento e di raccolta del risparmio postale emesso da Cassa depositi e prestiti (CDP) e assistita dalla garanzia dello Stato italiano. Un vasto sistema di frodi bancarie e postali è stato smantellato dalla Procura di Napoli, che ha identificato 48 indagati in seguito a un’operazione di ampio respiro. (Continua a leggere dopo le foto)

Poste Italiane, conti correnti svuotati: smantellata una truffa

Un vasto sistema di frodi bancarie e postali, coinvolgente italiani, albanesi e romeni, è stato smantellato dalla Procura di Napoli, che ha identificato 48 indagati in seguito a un’operazione di ampio respiro. Come si legge su The social post, “le indagini hanno rivelato un intricato meccanismo che ha causato il prosciugamento dei conti correnti di ignari utenti di Poste Italiane e istituti di credito, passando inosservato per anni. La truffa internazionale, attiva tra il 2016 e il 2019, è venuta alla luce grazie alla denuncia di un’azienda ligure al dipartimento della Polizia postale di Genova. Le prime indagini hanno condotto gli inquirenti nelle province di Caserta e Napoli, rivelando l’esistenza di una sofisticata associazione divisa in quattro “cellule”, interconnesse tra loro e operanti su vasta scala”.

