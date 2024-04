Forte terremoto a New York, panico per migliaia di persone: la situazione

Varie. Forte terremoto a New York. Questa mattina, venerdì 5 aprile 2024, intorno alle ore 10:20, ora locale (le 16:20 in Italia), un terremoto di magnitudo 4.7 ha sconvolto migliaia di persone. Scopriamo insieme maggiori dettagli e qual è la situazione attuale. (Continua a leggere dopo la foto)

Forte terremoto a New York: la situazione

Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito la città di New York e le sue zone limitrofe questa mattina, venerdì 5 aprile 2024. L’evento sismico è avvenuto intorno alle 10:20 ora locale, corrispondenti alle 16:20 in Italia. Secondo quanto riportato dall’US Geological Survey, l’epicentro del terremoto è stato individuato vicino alla stazione di Whitehouse, nel New Jersey, a circa 40 miglia a ovest di New York City. Finora non sono pervenute segnalazioni di danni significativi. Tuttavia, l’impatto del sisma è stato avvertito in tutta l’area dei tre stati circostanti. Numerose testimonianze hanno riferito di edifici che oscillavano e tremavano, dall’area del New Jersey fino a Long Island.