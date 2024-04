Sigarette, la tremenda notizia a partire da oggi: cosa succede

Varie. Sigarette, ora che è appena iniziato il mese di aprile, sembra che una brutta notizia stia per abbattersi sui fumatori di tutta Italia. Scopriamo insieme quali sono le novità a partire dalla giornata di oggi, venerdì 5 aprile 2024. (Continua a leggere dopo la foto)

Sigarette, brutta notizia per i fumatori

Nel panorama sempre mutevole dei prezzi delle sigarette, un nuovo aggiornamento arriva oggi, 5 aprile 2024, con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) che ha apportato modifiche solo per alcune marche selezionate. Questo movimento segue il precedente rialzo dei prezzi di fine marzo, che ha interessato una vasta gamma di prodotti tra cui sigarette, sigari e tabacco trinciato. I prezzi per ben 46 marchi di sigarette subiranno un incremento. Tuttavia, questa volta, a differenza del precedente rialzo di fine marzo, è stata l'istanza di un singolo produttore e importatore a spingere l'Adm ad aumentare i costi, per non creare disparità.

Aumenti delle sigarette: è la terza volta dall’inizio dell’anno

La morsa finanziaria si stringe per i fumatori, poiché siamo ora alla terza modifica dei prezzi delle sigarette dall'inizio dell'anno. La prima modifica, avvenuta precedentemente, aveva visto un aumento medio di 10-12 centesimi per pacchetto. Successivamente, a marzo, di fronte alle pressioni di vari produttori e importatori che lamentavano l'onere delle accise più elevate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) aveva annunciato nuovi prezzi per diversi prodotti del settore del tabacco. Questa modifica aveva portato a un aumento medio di circa venti centesimi per pacchetto. Ora, con questa terza modifica, la spesa per i fumatori potrebbe aumentare ancora, aggiungendo ulteriori pressioni finanziarie a coloro che già devono affrontare i costi crescenti del tabacco.

