Alessia Ligotti è una delle protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island. Entrata fidanzata con Federico al falò è uscita da ragazza single.

Temptation Island, Alessia Ligotti irriconoscibile: scoppia la polemica dei fan sui social

Alessia Ligotti è una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. La ragazza, una volta lasciato il programma da single, ha messo in atto un drastico cambio look che ha scatenato qualche polemica sui social. Un caso che Cosmopolitan, come riportato da Biccy, ha commentato così: “Perché si parla tanto delle ultime foto social di Ale di Temptation Island? […] Oltre ad una foto con Filippo Bisciglia e ad uno scatto con la compagna d’avventura Gabriela, Alessia ha condiviso con i suoi nuovi followers alcune foto in cui mostra la sua nuova immagine. Capelli più scuri e una bocca più carnosa: un cambiamento che non è di certo passato inosservato agli aficionados di Temptation Island. «Irriconoscibile», il commento più inflazionato, «ha già cambiato i connotati» e poi «Face App è da denuncia comunque»”. Basta fare un giro sul suo profilo per leggere quei commenti, ecco un esempio: “Già siamo passati ai filler? Il codice sconto quando?”, “Già ha cambiato i connotati” e “Poi in televisione un’altra persona”. (Continua a leggere dopo la foto)

Le prime parole sui social dopo l’esperienza su Canale

Attraverso il suo profilo Instagram, subito dopo la sua esperienza a Temtation Island, Alessia Ligotti ha scritto: “Ciao a tutti! Volevo ringraziarvi per i tantissimi messaggi ricevuti e per il vostro appoggio. Siete stupendi. Colgo l’occasione per dirvi che nonostante tutto quello che è successo, mi dispiace veramente dover leggere alcuni commenti offensivi nei confronti di Federico. Anche se lui ora non fa più parte della mia vita per i motivi che ben conoscete, è una persona che ho amato e a cui continuo a voler bene. E’ lecito esprimere la propria opinione, ma vi chiedo di farlo in maniera educata, senza offese e insulti. Grazie a tutti.”