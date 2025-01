Tempesta Ivo, quali gli effetti in Italia: temporali e nevicate, ecco dove e quando – Gli effetti della tempesta Ivo stanno per arrivare in Italia. Piogge, qualche temporale e nevicate in montagna potranno colpire nelle prossime ore alcune regioni del Belpaese. Il centro della nuova tempesta atlantica si trova, oggi, giovedì 30 gennaio 2025, sul Golfo di Biscaglia, a pochi chilometri dalla costa francese. Forti precipitazioni hanno nuovamente bersagliato la Bretagna, già vessata dalle due precedenti tempeste, Herminia e Eowyn.Vediamo nel dettaglio le previsioni del weekend. Cosa ci aspetta? (continua a leggere dopo le foto)

Tempesta Ivo, quali effetti in Italia

In alcune città francesi la situazione è molto critica, a causa del livello dei corsi d’acqua elevato. La situazione peggiore riguarda il Comune di Redon, circondato da fiumi, canali e paludi, ormai completamente isolato. Purtroppo centinaia di persone hanno già lasciato le loro abitazioni. E il picco della tempesta Ivo potrebbe arrivare domani. La nuova tempesta ha messo in allerta, in verità, tutta la costa spagnola e francese che si affaccia sul Golfo di Biscaglia e l’intero Portogallo. Si prevedono forti piogge e temporali con venti oltre i 100km/h e onde superiori ai 7-8 metri d’altezza. E in Italia? (continua a leggere dopo le foto)

🚨 Les images impressionnantes de Redon, ville inondée et coupée du monde. Près d'un millier d'habitants ont été évacués. Ceux qui restent sont sans électricité. #JT20h pic.twitter.com/G9xBCkuWJk — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) January 29, 2025

Les pompiers et Enedis sont peut-être en train de sauver une rue entière de la coupure d’électricité à Redon.

Ils pompent pour maintenir le niveau d’eau à quelques dizaines de cm du compteur électrique le plus bas de la rue 💦⚡️@BFMTV pic.twitter.com/r1KGUGw2Xs — Cédric Faiche (@cedricfaiche) January 29, 2025

Tempesta Ivo, effetti anche in Italia: piogge e nevicate

Come scrive «Il Messaggero»: “Dopo aver colpito in particolar modo la Penisola Iberica, la tempesta Ivo si butterà nel cuore del Mediterraneo, ovviamente con meno potenza ma ancora in grado di portare piogge e temporali anche sul nostro Paese. Le aree più a rischio per fenomeni intensi sono quelle Tirreniche nella giornata di Venerdì 31 Gennaio”.

