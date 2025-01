Influenza, Bassetti avverte gli italiani: “Fa danni enormi” – «Il picco dei casi di influenza non è stato ancora superato. Probabilmente ci arriveremo questa settimana o la prossima. Ma l’inverno è ancora lungo». A parlare così è il virologo Matteo Bassetti, che ha cercato di fotografare la situazione epidemiologica del nostro paese. I contagi del virus stagionale sono in forte aumento: tantissimi casi sono stati registrati infatti dal 6 al 12 gennaio, come indicato nell’ultimo report dell’Iss. Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane? (continua a leggere dopo le foto)

Influenza, Bassetti avverte gli italiani: “Fa danni enormi”

«Si prevede un secondo picco tra febbraio e marzo», ha avvisato il direttore di Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti. Il virus, come prevedibile, sta per arrivare nella sua fase di massima circolazione. Complice il ritorno a scuola dopo le festività e le condizioni climatiche favorevoli per la diffusione. (continua a leggere dopo le foto)

Influenza 2025, nuovo picco in arrivo: parla Bassetti

«Se si è passata l’influenza, il vero rischio di essere ricontagiati è basso. Ma se uno è stato contagiato dal virus B si può essere contagiati da A e viceversa», ha aggiunto il dottor Bassetti. L’impennata dei contagi c’è stata nella seconda settimana del 2025. Il livello d’incidenza in Italia è pari a 14,3 casi per mille assistiti come indicato dall’Iss. Un aumento generalizzato, per tutte le fasce di età. Ad essere stati colpiti maggiormente però sono i bambini sotto i cinque anni di età. L’incidenza è pari a 25,5 casi per mille assistiti. Le regioni che hanno registrato il maggior numero di casi sono: Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia. Basilicata e Calabria non hanno attivato la sorveglianza epidemiologica.

