Cinema in lutto, se ne va la grande attrice: aveva 67 anni – Lutto nel mondo dello spettacolo: addio ad una delle attrici più amate del piccolo schermo, nota per ruoli in serie tv come “NCIS”. L’annuncio è arrivato dall’agente dell’interprete, che si è spenta a 67 anni. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Schianto tremendo in autostrada, macchine a fuoco

Leggi anche: Esce di casa con il padre per un giro in moto, poi la tragedia: muore a 17 anni

Cinema in lutto, se ne va la grande attrice: aveva 67 anni

L’attrice Diane Delano, famosa per i suoi ruoli in serie tv come NCIS, Un medico tra gli orsi e La vita secondo Jim, è morta all’età di 67 anni. Il suo agente, Dennis Sevier, scrive “People”, ha confermato la scomparsa dell’attrice morta lo scorso venerdì dopo aver lottato contro una breve malattia. “Quando Diane entrava in una stanza sapevi che era lì. Era piena di vita e amava fare l’attrice. Ci mancherà”, le sue parole. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Edoardo Bove, le prime notizie dall’ospedale: le sue condizioni dopo il grave malore in campo

Leggi anche: Firenze, Edoardo Bove ha un malore in campo, partita sospesa. Portato in ospedale in ambulanza

Cinema in lutto: addio all’attrice di NCIS Diane Delano

Diane Delano si è spenta nel suo appartamento in California circondata dall’affetto dei suoi cari. L’attrice è morta all’età di 67 anni per una forma di cancro. Il suo agente Dennis Sevier e la sua cara amica Stepfanie Kramer hanno confermato la notizia ai tabloid statunitensi quali People e Deadline: l’attrice è morta nella sua casa di Sherman Oaks. La nota attrice Stepfanie Kramer ha raccontato a Deadline a proposito della Delano: “Era grande e audace e portava il suo arguto ingegno e il suo perfetto tempismo comico in ogni ruolo. La sua presenza terrena e chiassosa le permetteva di dominare sempre la stanza. Era unica nel suo genere”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva