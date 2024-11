Home | Tempesta Bert in arrivo, quali gli effetti sull’Italia: cosa dobbiamo aspettarci

Tempesta Bert in arrivo, quali gli effetti sull’Italia: cosa dobbiamo aspettarci – La tempesta Bert è in arrivo. E i primi segnali di un cambiamento metereologico sui settori tirrenici settentrionali e su parte del Nord della nostra penisola, con nubi in aumento, sono palesi. Il passaggio della tempesta Bert, attualmente ancora sul Mare del Nord, ha drasticamente capovolto le condizioni atmosferiche su gran parte d’Europa e tra martedì e mercoledì attraverserà l’Italia. (continua a leggere dopo le foto)

Tempesta Bert in arrivo, quali gli effetti sull’Italia: cosa dobbiamo aspettarci

La giornata di oggi, lunedì 25 novembre 2024, sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare al Nord, a tratti compatta con qualche piovasco in Liguria, Piemonte orientale e Lombardia. In serata fenomeni in intensificazione sulle Alpi occidentali con neve dai 1400/1600m, fanno sapere gli esperti di “3B Meteo”. Sul resto del nostro Paese sono attesi addensamenti e qualche debole pioggia sulle regioni tirreniche centro-settentrionali tra Toscana e Lazio, mentre su quelle adriatiche e su gran parte del Sud sarà il bel tempo a prevalere. Le temperature, purtroppo, aumenteranno di qualche grado. (continua a leggere dopo le foto)

Tempesta Bert in arrivo in Italia: piogge e freddo, ecco dove e quando

E Martedì? “Transita un fronte atlantico con rovesci sulla Liguria e piogge sparse tra Lombardia Triveneto ed Emilia Romagna. Qualche pioggia attesa anche sulla fascia tirrenica, localmente a carattere di rovescio sull’alta Toscana. Nubi sparse e ampie aperture altrove. Temperature stazionarie o in ulteriore aumento al Centro Sud. Venti moderati meridionali con mari mossi”, fanno sapere gli esperti di “3B Meteo”. Giornata all’insegna delle nuvole invece quella di mercoledì 27 novembre.

