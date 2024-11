Morta a 56 anni la ricca ereditiera italiana: “Caduta dal trattore”. Si indaga sull’incidente

La ricca ereditiera italiana, 56 anni, è morta nel pomeriggio di venerdì 8 Novembre 2024 in un incidente agricolo nella tenuta di Botteghe di Albinea, a Reggio Emilia. La 56enne stava lavorando a un piccolo macchinario agricolo che serve per accudire gli animali da stalla, quando improvvisamente è caduta su un lastrone di cemento e ha battuto la testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lei non c’era più nulla da fare. Ora si indaga per capire nel dettaglio che cosa le sia successo. (Continua a leggere dopo le foto)

Lia Ferrarini morta in un incidente agricolo: si indaga

La sua famiglia è tra le più note in Italia nel campo dei produttori di prosciutto: Lia Ferrarini, 56 anni, è morta nel pomeriggio di venerdì in un incidente agricolo nella tenuta di Botteghe di Albinea, a Reggio Emilia. Come riportato da Leggo, stando alle prime ricostruzioni, la 56enne stava lavorando a un piccolo macchinario agricolo che serve per accudire gli animali da stalla, quando improvvisamente è caduta su un lastrone di cemento e ha battuto la testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lei non c’era più nulla da fare. La caduta le ha causato un enorme trauma cranico che le è risultato subito fatale.

